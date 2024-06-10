Ідеальна погода та низькі ціни. Найкращі бюджетні напрямки в Європі для літа на морі

Багато хто мріє орендувати віллу чи квартиру на червень, липень і серпень поблизу моря. Однак літо – це високий сезон, через що ціни на проживання ростуть. Де можна втілити свої мрії про європейське літо в реальність, не витративши при цьому багато грошей?
РБК-Україна з посилання на Euronews Travel розповідає, де можна доступно жити і віддалено працювати в Європі влітку.
Збираєтеся провести літо біля моря? Можна вирушити в місто Будва у Чорногорії. Влітку тут – залиті сонцем адріатичні пляжі, чарівне середньовічне Старе місто та порівняно невисокі ціни. Місячна орендна плата починається приблизно від 700 євро на місяць у високий сезон.
Для тих, хто не може дозволити собі взяти відпустку на все літо й треба попрацювати, у місті є різноманітні коворкінги.
У вільний час можна досліджувати тихі бухти, як-от пляж Галія за 20 хвилин їзди від міста. Або вирушити на північ до Котора – раю для любителів котів із приголомшливим видом на Которську затоку з вершини середньовічного міста-фортеці.
Щоб уникнути натовпу на березі моря, туристи пропонують пвирушити далі в гори Чорногорії. Наприклад, вапняковий масив Дурмітор на північному заході країни популярний завдяка каньйонам та надзвичайно красивим гірським озерам.
Ще дешевші альтернативи – поблизу каньйону Піва в Плузіне, або ж на півдні, біля до Скадарського озера поблизу албанського кордону,.
Ціни на проживання: від 700 євро на місяць, якщо забронювати заздалегідь і знайти знижки.
Північна Македонія не перестає дивувати туристів низькими цінами на проживання, їжу та літній відпочинко навіть у розпал сезону.
Ціни тут нижчі, ніж у таких популярних напрямках, як Іспанія та Італія. Мандрівникам надзвичайно подобається місто Охрід на березі озера, де можна відпочити на пляжах і, якщо потрібно, зробити собі в готельному номері тимчасовий офіс.
"В Охріді надзвичайно хороша погода, не таке спекотне літо, тому ви можете комфортно спати вночі без кондиціонера", – описує місце один з користувачів Reddit.
Серед інших переваг Охрида – дуже дешева їжа, хороший інтернет і бурхливе нічне життя.
"Охрид, безумовно, моє улюблене найдешевше місце в Європі", – пише інший мандрівник.
Ціни на проживання: близько 200-250 євро на місяць.
Всього за кілька годин на південь від болгарської столиці Софії розташоване гірське місто, відоме своїм зимовим лижним спортом, але є багато причин відвідати Баньско і влітку.
Місто, розташоване біля підніжжя гори Пірін, фактично є воротами до пішохідних туристичних стежок національного парку Пірін. Тут річки "пливуть" крізь заповнені квітами долини та хвойні ліси, де мешкають вовки та бурі ведмеді.
Липень-вересень приносить у Баньско культурні події й фестивалі: від кінотеатрів під відкритим небом до джазових та фольклорних концертів.
Ціни на проживання. Місячна оренда кімнати влітку починається від 230 євро, а температура влітку хоч і тепла, але менш задушлива, ніж у в інших регіонах країни.
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