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Чудотворний поцілунок Світоліної. Монфіс здобув легку перемогу після "безе" дружини

Фото: Еліна Світоліна та Гаель Монфіс під час фотосесії (instagram.com/g.e.m.s.life)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна пристрасно підстьобнула свого чоловіка Гаеля Монфіса до звитяги на старті турніру в столиці Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

Французький ветеран у першому колі Washington Open зустрівся з американцем Бйорном Фратанджело. Гору взяв досвідченіший європеєць.

Монфіс здолав господаря кортів у двох сетах (6:3, 6:4). Француз переміг у класичному стилі, оформивши по одному брейку в кожній із партій. За всього 72 хвилини на корті 36-річний тенісист оформив 6 ейсів, припустився лише однієї подвійної помилки та набрав 88% очок на першій подачі.

"Секретною зброєю" Монфіса стала підтримка дружини. Перед матчем Світоліна нагородила чоловіка поцілунком. Отже, сімейна мотивація дозволила французькому тенісисту здобути всього третю перемогу в нинішньому сезоні.

Хто такий Гаель Монфіс

Уродженець передмістя Парижа, потрапив до туру в 2004 році. Пік рейтингу ATP – 6-те місце в листопаді 2016-го.

Півфіналіст French Open-2008 та US Open-2016. Двічі виходив у чвертьфінал Олімпійських ігор (2008, 2016). Загалом виграв 11 турнірів ATP, ще 22 рази поступався у фіналах змагань. Останній наразі тріумф – австралійська Аделаїда торік.

У 2019 році почав зустрічатися зі Світоліної, з якою одружився у 2021-му. Торік у тенісній сім'ї народилася донька Скаї. Прізвиська Монфіса – Ла Монф і Слайдермен.

До слова, раніше Світоліна вибила нейтральну білоруску Азаренку в першому колі Washington Open.

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ТеннисЭлина Свитолина