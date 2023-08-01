RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чудотворный поцелуй Свитолиной. Монфис одержал легкую победу после "безе" супруги

Фото: Элина Свитолина и Гаэль Монфис во время фотосессии (instagram.com/g.e.m.s.life)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина страстно подстегнула своего мужа Гаэля Монфиса к победе на старте турнира в столице Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Французский ветеран в первом круге Washington Open встретился с американцем Бьорном Фратанджело. Гору взял более опытный европеец.

Монфис одолел хозяина кортов в двух сетах (6:3, 6:4). Француз победил в классическом стиле, оформив по одному брейку в каждой из партий. За всего 72 минуты на корте 36-летний теннисист оформил 6 эйсов, допустил лишь одну двойную ошибку и набрал 88% очков на первой подаче.

"Секретным оружием" Монфиса стала поддержка жены. Перед матчем Свитолина наградила мужа поцелуем. Следовательно, семейная мотивация позволила французскому теннисисту одержать всего третью победу в нынешнем сезоне.

Кто такой Гаэль Монфис

Уроженец пригорода Парижа, попал в тур в 2004 году. Пик рейтинга ATP – 6-е место в ноябре 2016-го.

Полуфиналист French Open-2008 и US Open-2016. Дважды выходил в четвертьфинал Олимпийских игр (2008, 2016). В общей сложности выиграл 11 турниров ATP, еще 22 раза уступал в финалах соревнований. Последний триумф – австралийская Аделаида в прошлом году.

В 2019 году начал встречаться со Свитолиной, на которой женился в 2021-м. В прошлом году в теннисной семье родилась дочь Скаи. Прозвища Монфиса – Ла Монф и Слайдермен.

К слову, ранее Свитолина выбила нейтральную белоруску Азаренко в первом круге Washington Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина Свитолина