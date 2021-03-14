Чудо-гол, удаление и три гола: "Арсенал" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби

"Арсенал" переиграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуриньо доигрывала поединок в меньшинстве.

Украшением матча стал первый гол. Его забил на 19-й минуте полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела. Аргентинец исполнил "рабонну" в штрафной Арсенала и эффектно забил в дальний угол ворот Бернда Лено.

"Арсенал" смог сравнять счет уже в первом тайме. Норвежец Мартин Эдегор забил в ворота Уго Льориса с передачи Кирана Тирни под конец первой половины, на 44-й минуте.

Во втором тайме "канониры" вышли вперед. Александер Ляказетт успешно исполнил пенальти на 64-й минуте.

Дальше дела для "Тоттенхэма" только стали хуже. Автор первого гола Эрик Ламела заработал за семь минут два предупреждения и был удален на 76-й минуте, оставив команду вдесятером.

В концовке, несмотря на игру в меньшинстве, команда Жозе Моуриньо прижала "Арсенал" и имела отличный шанс сравнять счет. Харри Кейн пробил со штрафного в штангу, Лукас Моура в падении добивал в ворота, но защитник "Арсенала" Габриэл выбил мяч в момент, когда Лено не мог спасти ворота.

В итоге 2:1 для "Арсенала". У команды Микеля Артеты 41 очко и 10-е место в таблице. "Тоттенхэм" проиграл после трех побед подряд, у них 45 очков и 7-е место. От зоны Лиги чемпионов их отделяет шесть очков.