ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чудо-гол, удаление и три гола: "Арсенал" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби

Новина українською → Лондон, Воскресенье 14 марта 2021 20:31
Чудо-гол, удаление и три гола: "Арсенал" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби Фото: Александер Ляказетт забивает победный гол в ворота "Тоттенхэма" (PA)
Автор: Роман Тверденко

"Арсенал" переиграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуриньо доигрывала поединок в меньшинстве.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Украшением матча стал первый гол. Его забил на 19-й минуте полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела. Аргентинец исполнил "рабонну" в штрафной Арсенала и эффектно забил в дальний угол ворот Бернда Лено.

"Арсенал" смог сравнять счет уже в первом тайме. Норвежец Мартин Эдегор забил в ворота Уго Льориса с передачи Кирана Тирни под конец первой половины, на 44-й минуте.

Во втором тайме "канониры" вышли вперед. Александер Ляказетт успешно исполнил пенальти на 64-й минуте.

Дальше дела для "Тоттенхэма" только стали хуже. Автор первого гола Эрик Ламела заработал за семь минут два предупреждения и был удален на 76-й минуте, оставив команду вдесятером.

В концовке, несмотря на игру в меньшинстве, команда Жозе Моуриньо прижала "Арсенал" и имела отличный шанс сравнять счет. Харри Кейн пробил со штрафного в штангу, Лукас Моура в падении добивал в ворота, но защитник "Арсенала" Габриэл выбил мяч в момент, когда Лено не мог спасти ворота.

В итоге 2:1 для "Арсенала". У команды Микеля Артеты 41 очко и 10-е место в таблице. "Тоттенхэм" проиграл после трех побед подряд, у них 45 очков и 7-е место. От зоны Лиги чемпионов их отделяет шесть очков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт чемпионат Англии
NEWS
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный ранен
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации