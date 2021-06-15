Чудо-гол с центра поля, победа Словакии и внезапная осечка Испании: итоги дня на Евро-2020

Чехия эффектно победила Шотландию в Глазго, Словакия в большинстве одолела Польшу. А Испания допустила осечку уже на старте турнира.

Шотландия - Чехия 0:2. Главный гол дня - мяч Патрика Шика с центра поля

Довольно рядовой матч для нейтрального зрителя на Евро-2020 мог таким и остаться. Шотландия серьезно давила на ворота чехов на протяжении всего поединка, но свои моменты не реализовала. А Чехия показала высокую эффективность у ворот Дэвида Маршалла.

Во втором же тайме произошло событие, вероятно, всего турнира. Форвард Чехии Патрик Шик получил мяч после перехвата от партнеров и побежал вперед. Увидев, что вратарь Шотландии вышел далеко из ворот, он решился на удар почти с центра поля. И удар вышел точным. Дэвид Маршал на всех парах бежал к воротам, но это было бесполезно. В итоге он только запутался в сетке, влетев в нее на скорости.

Польша - Словакия 1:2. Поляки не оправдали статус фаворита матча

Сборная Польши, как и ожидалось, играла против словаков с позиции силы, регулярно подбираясь к чужой штрафной и нанося много ударов. Но все это было не очень эффективно, особенно на фоне автогола от вратаря Войцеха Щенсны в первом тайме.

Сравнять счет полякам удалось в самом начале второй половины. Но все усилия партнеров спустя время нивеллировал Гжегош Крыховьяк, заработав вторую желтую карточку и оставив Польше в меньшинстве на оставшиеся полчаса.

Словакия смогла воспользоваться ситуацией уже через семь минут. Милан Шкриньяр забил, как оказалось, победный гол для словаков, а сама команда защищала результат остаток матча, несмотря на численное преимущество.

Испания - Швеция 0:0. Испанцы могли забивать много, но транжирили моменты

Испания имела массу возможностей подтвердить свой статус уверенного фаворита встречи со Швецией, но их каждый раз подводила реализация моментов. Шведы защищались изо всех сил, но в этом случае можно говорить о том, что испанцы потеряли два очка и отдали одно шведам, поскольку по игре претендовали на победу.

Но Швеция тоже могла забивать. В первом тайме форвард Александр Исак пробил в штангу и тогда ситуация могла бы развиваться совсем иначе. Но в итоге 0:0. Приятный исход для шведов и печальный для испанцев.