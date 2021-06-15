Чудо-гол з центру поля, перемога Словаччини і раптова осічка Іспанії: підсумки дня на Євро-2020

Шотландія - Чехія 0:2. Головний гол дня - м'яч Патріка Шика з центру поля

Досить рядовий матч для нейтрального глядача на Євро-2020 міг таким і залишитися. Шотландія серйозно тиснула на ворота чехів протягом усього поєдинку, але свої моменти не реалізувала. А Чехія показала високу ефективність біля воріт Девіда Маршалла.

У другому ж таймі сталася подія, ймовірно, всього турніру. Форвард Чехії Патрік Шик отримав м'яч після перехоплення від партнерів і побіг вперед. Побачивши, що воротар Шотландії вийшов далеко з воріт, він зважився на удар майже з центру поля. І удар вийшов точним. Девід Маршал на всіх парах біг до воріт, але це було марно. У підсумку він тільки заплутався в сітці, влетівши в неї на швидкості.

Польща-Словаччина 1: 2. Поляки не виправдали статус фаворита матчу

Збірна Польщі, як і очікувалося, грала проти словаків з позиції сили, регулярно підбираючись до чужого штрафного майданчика і завдаючи багато ударів. Але все це було не дуже ефективно, особливо на тлі автоголу від воротаря Войцеха Щенсни в першому таймі.

Зрівняти рахунок полякам вдалося на самому початку другої половини. Але всі зусилля партнерів через деякий час нівелював Гжегош Крихов'як, заробивши другу жовту картку і залишивши Польщі в меншості на решту півгодини.

Словаччина змогла скористатися ситуацією вже через сім хвилин. Мілан Шкріньяр забив, як виявилося, переможний гол для словаків, а сама команда захищала результат залишок матчу, незважаючи на чисельну перевагу.

Іспанія - Швеція 0:0. Іспанці могли забивати багато, але тринькали моменти

Іспанія мала масу можливостей підтвердити свій статус впевненого фаворита зустрічі зі Швецією, але їх щоразу підводила реалізація моментів. Шведи захищалися щосили, але в цьому випадку можна говорити про те, що іспанці втратили два очки і віддали одне шведам, оскільки по грі претендували на перемогу.

Але Швеція теж могла забивати. У першому таймі форвард Олександр Ісак пробив у штангу і тоді ситуація могла б розвиватися зовсім інакше. Але в підсумку 0: 0. Приємний результат для шведів і сумний для іспанців.