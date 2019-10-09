Чубаров раскритиковал высказывания спецпредставителя ОБСЕ о Крыме

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик "позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.

Чубаров заявил, что Сайдик на форуме Salzburg Europe Summit в Австрии отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма и пытался оправдать оккупацию полуострова.

"Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма, но при этом позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Для меня очевидно, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает всеми принципами, содержащимися в Хельсинкском Заключительном Акте и какими государства-участники ОБСЕ должны руководствоваться во взаимных отношениях", - написал Чубаров.

По словам Чубарова, с какой бы "формулой" Украина не выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, Киеву уготовано поражение. Он заявил, что Киеву следует требовать немедленного отзыва действующим председателем ОБСЕ Мартина Сайдика от выполнения им полномочий спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

Отметим, что на форуме в Австрии Сайдик отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма. Он сказал, что хоть и не говорит о Крыме, но присутствующим стоит знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет - с 1954 года по 1991 год - в составе Украинской ССР, а "до этого была Российская империя".

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что на сегодняшний день санкции против России за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма начинают деградировать.