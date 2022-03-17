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"Чтобы не сеять панику". В Черновицкой области поселковый голова не включает сирену

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Кельменцы, Четверг 17 марта 2022 18:09
"Чтобы не сеять панику". В Черновицкой области поселковый голова не включает сирену Фото: поселковый голова из Черновицкой области не включает сирены (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Кельменецкой поселкового совета (Черновицкая область) Богдан Олейник не включает систему оповещения в общине, когда есть угроза воздушного удара. По его словам, он не хочет сеять панику среди населения общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кельменецкого поселкового совета.

"Во-первых, чтобы не сеять панику и не нагнетать и так не легкую ситуацию. Во-вторых - у нас реально есть только одно настоящее бомбоубежище", - объяснил свое решение Олейник.

Как пояснил поселковый голова, у жителей общины есть мобильные телефоны, на которые можно установить приложение "Тревога" или же присоединиться к Telegram-каналам, где оповещают о воздушной угрозе.

"Мы уже неоднократно отмечали те правила защиты, которые действенны в случае воздушной угрозы. Поэтому еще раз призываю всех соблюдать, в случае реальной опасности, именно их. Это принцип "двух стен"; это расположение у "несущих" стен; это обустройство подвальных помещений", - добавил он.

Напомним, вчера ракетной атаке подвергся город Сарны.

А сегодня утром сбитая ракета повредила многоэтажку в Киеве.

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