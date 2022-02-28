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Чтоб не спутать с ДРГ. В Киеве запретили ездить по полосе общественного транспорта

Автор: Сергей Новиков

Ситуация в Киеве 28 февраля остается напряженной, водителям запретили ездить по полосе общественного транспорта. Легковые авто на ней будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Вниманию водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пользоваться полосой общественного транспорта могут авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.

"Город живет в условиях военного положения. Сохраняйте спокойствие и не подвергайте себя опасности", - добавили в КГГА.

Напомним, сегодня в Киеве с 08:00 заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт.

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