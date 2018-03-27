Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Лучшие кейсы по предотвращению атак на бизнес обсудят 30 марта 2018 года на III Международном форуме по защите бизнеса

НовостиНовости компаний    27.03.2018 - 15:46

Отсутствие должного внимания к оптимизации и защите бизнес-процессов приводит не только к потере показателей экономического роста, но и к отрицательным социальным течениям. В мировой практике огромное внимание уделяют в первую очередь превентивным мерам, а не защите бизнеса в критических ситуациях, тогда как в нашем государстве все чаще появляется информация о новых нападениях на бизнес. Невзирая на это, существует уже достаточное количество кейсов, успех которых может послужить хорошим примером в решении кризисных ситуаций и предотвращении таковых. Об этом и поговорим на III Международном форуме по защите бизнеса.

Программа и регистрация доступны по ссылке: http://pravo.ua/events/protection2018

Для представителей бизнеса действует 50 % скидки на участие в Форуме!

Дата проведения: 30 марта 2018 года

Время проведения: 09:00 - 18:00

Место проведения: отель "Премьер Палас" (г. Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета "Юридическая практика"

Генеральный партнер:  АО AVER LEX

В рамках Международного форума по защите бизнеса будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Идентификация бизнес-угроз: что угрожает бизнесу
  • Защита бизнеса за рубежом
  • Противодействие корпоративным мошенничествам
  • Украинские реалии защиты бизнеса
  • Трансграничная защита бизнеса

 

Контакты:

Наталия Булко - продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова - ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий - координатор Форума

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top