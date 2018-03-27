Лучшие кейсы по предотвращению атак на бизнес обсудят 30 марта 2018 года на III Международном форуме по защите бизнеса

Отсутствие должного внимания к оптимизации и защите бизнес-процессов приводит не только к потере показателей экономического роста, но и к отрицательным социальным течениям. В мировой практике огромное внимание уделяют в первую очередь превентивным мерам, а не защите бизнеса в критических ситуациях, тогда как в нашем государстве все чаще появляется информация о новых нападениях на бизнес. Невзирая на это, существует уже достаточное количество кейсов, успех которых может послужить хорошим примером в решении кризисных ситуаций и предотвращении таковых. Об этом и поговорим на III Международном форуме по защите бизнеса.

Программа и регистрация доступны по ссылке: http://pravo.ua/events/protection2018

Для представителей бизнеса действует 50 % скидки на участие в Форуме!

Дата проведения: 30 марта 2018 года

Время проведения: 09:00 - 18:00

Место проведения: отель "Премьер Палас" (г. Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета "Юридическая практика"

Генеральный партнер: АО AVER LEX

В рамках Международного форума по защите бизнеса будут рассмотрены следующие вопросы:

Идентификация бизнес-угроз: что угрожает бизнесу

Защита бизнеса за рубежом

Противодействие корпоративным мошенничествам

Украинские реалии защиты бизнеса

Трансграничная защита бизнеса

Контакты:

Наталия Булко - продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова - ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий - координатор Форума

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua