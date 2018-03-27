Лучшие кейсы по предотвращению атак на бизнес обсудят 30 марта 2018 года на III Международном форуме по защите бизнеса

Отсутствие должного внимания к оптимизации и защите бизнес-процессов приводит не только к потере показателей экономического роста, но и к отрицательным социальным течениям. В мировой практике огромное внимание уделяют в первую очередь превентивным мерам, а не защите бизнеса в критических ситуациях, тогда как в нашем государстве все чаще появляется информация о новых нападениях на бизнес. Невзирая на это, существует уже достаточное количество кейсов, успех которых может послужить хорошим примером в решении кризисных ситуаций и предотвращении таковых. Об этом и поговорим на III Международном форуме по защите бизнеса.
Программа и регистрация доступны по ссылке: http://pravo.ua/events/protection2018
Для представителей бизнеса действует 50 % скидки на участие в Форуме!
Дата проведения: 30 марта 2018 года
Время проведения: 09:00 - 18:00
Место проведения: отель "Премьер Палас" (г. Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета "Юридическая практика"
Генеральный партнер: АО AVER LEX
В рамках Международного форума по защите бизнеса будут рассмотрены следующие вопросы:
Контакты:
Наталия Булко - продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова - ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Анатолий Гвоздецкий - координатор Форума
(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua