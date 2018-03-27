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Найкращі кейси з попередження атак на бізнес обговорюватимуть 30 березня 2018 року на III Міжнародному форумі із захисту бізнесу

НовиниНовости компаний    27.03.2018 - 15:46

Відсутність належної уваги до оптимізації та захисту бізнес-процесів призводить не тільки до втрати економічного зростання, але і до поширення негативних соціальних течій. У всесвітній практиці величезну увагу приділяють в першу чергу превентивним заходам, а не захисту бізнесу в критичних ситуаціях, тоді як у нашій державі все частіше з’являється інформація про нові напади на бізнес. Незважаючи на це, існує вже достатня кількість кейсів, успіх яких може бути гарним прикладом у вирішенні кризових ситуацій та їх попередженні. Про це ми і поговоримо на III Міжнародному форумі із захисту бізнесу.

Програма та реєстрація доступні за посиланням: http://pravo.ua/events/protection2018

Для представників бізнеса діє знижка - 50 % на участь у Форумі!

Дата проведення: 30 березня 2018 року

Час проведення: 09:00 - 18:00

Місце проведення: готель "Прем'єр Палас" (м. Київ, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7 / 29)

Організатор: газета "Юридическая практика"

Генеральний партнер:  АО AVER LEX

В рамках Міжнародного форуму із захисту бізнесу будуть розглянуті такі питання:

  • Ідентифікація бізнес-загроз: що загрожує бізнесу
  • Захист бізнесу за кордоном
  • Протидія корпоративним шахрайствам
  • Українські реалії захисту бізнесу
  • Транскордонний захист бізнесу

 

Контакти:

Наталія Булко - продаж квитків

 (044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Вікторія Черкасова - івент-менеджер

 (097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Анатолій Гвоздецький - координатор Форуму

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

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