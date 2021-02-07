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ЧС на "Укрзализныце": грузовые вагоны подняли, но поезда еще задерживаются

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" подняла все грузовые вагоны, которые сошли с рельсов на станции "Воскобойня" вблизи Днепра. Однако задержки в движении пассажирских поездов до сих пор наблюдаются.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Пока инфраструктура не будет полностью восстановлена, то по поврежденному участку поезда будут курсировать с помощью тепловозов.

"Сегодня уже в такой способ через станцию был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту", - заявили в УЗ.

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Из-за сбоя в графике еще возможны задержки на один-полтора часа рейсов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь и обратно.

"По предварительным выводам комиссии, которая работает на месте инцидента, сход вагонов произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона, который принадлежит частному собственнику", - добавили в компании.

Напомним, вчера на станции "Воскобойня" сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Из-за этого в Украине задерживались поезда южного направления.

Как писало РБК-Украина, для сокращения отставания поездов от графика УЗ изменила маршрут курсирования ряда поездов.

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