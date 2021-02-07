RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються

Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" підняла всі вантажні вагони, які зійшли з рейок на станції "Воскобійня" поблизу Дніпра. Однак затримки в русі пасажирських потягів досі спостерігаються.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Поки інфраструктура не буде повністю відновлена, то пошкодженою ділянкою потяги курсуватимуть за допомогою тепловозів.

"Сьогодні вже в такий спосіб через станцію було пропущено перший приміський поїзд. Усі інші поїзди теж курсуватимуть стандартним маршрутом", - заявили в УЗ.

Через збій у графіку ще можливі затримки на одну-півтори години рейсів до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Маріуполя та зворотно.

"За попередніми висновками комісії, яка працює на місці інциденту, схід вагонів стався через злам бокової рами візка вагона, який належить приватному власнику", - додали в компанії.

Нагадаємо, вчора на станції "Воскобійня" зійшли з рейок 8 вантажних вагонів. Через це в Україні затримувалися поїзди південного напрямку.

Як писало РБК-Україна, для скорочення відставання потягів від графіка УЗ змінила маршрут курсування ряду поїздів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Укрзалізницяпоездавария