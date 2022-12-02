ЧС-2022: Уругвай даремно здолав збірну Гани та пролетів повз плей-офф Мундіалю

Упевненою перемогою збірної Уругваю завершився матч 3-го туру групового етапу проти національної команди Гани. Однак, цього виявилося замало для виходу в 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група H, 3-й тур

Гана – Уругвай – 0:2

Голи: Де Арраскаета, 26, 32

Нереалізований пенальті: Андре Аю, 21 (Г)

Розпочався матч із традиційної розвідки. Та поступово латиноамериканці окреслили намір володіти ініціативою. Однак, щойно уругвайці додали, як проґавили випад збірної Гани.

Африканці організували атаку з ударом Джордана Аю з лінії штрафного. Кіпер відбив м'яч перед собою, а Кудус упав на добиванні після контакту з опонентом – арбітр призначив одинадцятиметровий після втручання VAR. Проте, Андре Аю з позначки переграти Рочета не зумів.

Для того, щоб поквитатися з ганцями, Уругвай витратив якихось п'ять хвилин. Небезпека прийшла з правого флангу, простріл звідки не змогли зупинити відразу два оборонці. З пострілом Суареса правою впорався кіпер, але Де Арраскаета головою фактично з метра добив м'яч у сітку.

Далі більше. На 32-й хвилині спрацювала та ж зв'язка "селесте". На вході до карної зони Суарес перекинув м'яч через суперника, а той же Де Арраскаета розкішно пробив з льоту – 0:2 за підсумками першої половини!

На другий тайм збірна Гани вийшла налаштованою відігратися. І вже перша атака африканців цілком могла завершитися голом. Це Букарі невдало пробив, але Кудус спробував підправити м'яч у ворота – трохи не пощастило.

Уругвай згодом відповів моментом Пельїстрі. Асистував резервісту МЮ майже вдвічі старший Суарес. Ветеран відкинув таланту під удар у межах штрафного – атакувальний хавбек метрів із десяти пробив поруч зі стійкою.

Кінцівка матчу минула в спокійному темпі, оскільки всі змирилися зі своїми ролями. Та несподівано в паралельному матчі забили корейці, тож збірній Уругваю потрібно було збільшувати перевагу. Часу на це не вистачило – "селесте" драматично їдуть додому.