ЧС-2022: Швейцарія мінімально здолала збірну Камеруну в групі G
Єдиний забитий м'яч вирішив долю протистояння національних команд Швейцарії та Камеруну на груповому етапі чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат світу-2022, група G, 1-й тур
Швейцарія – Камерун – 1:0
Гол: Емболо, 48
У перші хвилини команди потурбували одна одну гостротою під час стандартів. На 10-й хвилині першу нагоду змарнували африканці. Це Мбемо втік лівим краєм і прострілив уздовж воріт, а Зоммер відбив м'яч на Екамбі, який набігав. Форвард пробив вище.
Поступово гра перейшла в спокійне русло. Хоч більше м'яч контролювали швейцарці, та епіцентром подій стала частина поля між двома штрафними майданчиками. Напівнагодами суперники обмінялися перед перервою – Ельведі головою пробив поруч зі стійкою, а в атаці у відповідь Камеруну він же заблокував постріл Чупо-Мотінга.
Зате на старті другого тайму Швейцарія повела в рахунку. Спрацювала зв'язка Шакірі-Емболо. Перший прострілив із правого флангу, а другий зіграв на випередження в один дотик на лінії воротарського – 1:0.
Забитий м'яч привідкрив гру. Суперники почали грати на зустрічних курсах, а моменти виникали по обидва кінці поля. Випад Чупо-Мотінга вчасним виходом із воріт заблокував Зоммер. У відповідь Онана парирував постріл Варгаса.
Зняти ж усі запитання щодо переможця міг Сеферовіч. На 83-й хвилині момент для нього організував Рідер. Хавбек перспективно прострілив із лівого флангу, але форвард не зміг замкнути ближню стійку.
Та гола Емболо вистачило для перемоги збірної Швейцарії. У наступному турі альпійці зустрінуться з Бразилією, а камерунці протистоятимуть збірній Сербії. Ці матчі заплановані на 28 листопада.
До слова, напередодні збірна Німеччини несподівано програла Японії в стартовому матчі на Мундіалі.
Нагадаємо, що раніше опублікували прев'ю групи H ЧС-2022 зі збірними Португалії, Гани, Уругваю і Південної Кореї.
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