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ЧС-2022: повний графік матчів 1/4 фіналу Мундіалю

Фото: Гонсалу Рамуш і Рафаель Леау забили чотири м'ячі збірної Португалії (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Програма другого раунду поєдинків на виліт Кубка світу в Катарі розпочнеться в п'ятницю. Усього зіграють чотири матчі впродовж двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Після стадії 1/8 фіналу Мундіаль вперше зі старту турніру взяв паузу. Вона триватиме всього два дні. Повернеться з відпочинку національні команди в п'ятницю та суботу.

9 грудня о 17:00 першу путівку в півфінал ЧС-2022 розіграють збірні Хорватії та Бразилії. Матч відбудеться в Ер-Райяні. У першому раунді балканці лише в серії пенальті переграли Японію, а пентакампеони розгромили Південну Корею (4:1). О 21 годині розпочнеться рімейк фіналу Мундіалю-1978 – Нідерланди протистоятимуть збірній Аргентини.

У суботу першими на поле вийдуть національні команди Марокко та Португалії. "Атлаські леви" вже вибили інших піренейців – Іспанію – у серії пенальті. Зате португальська команда розтрощила Швейцарію в 1/8 фіналу (6:1) з хет-триком Рамуша. Старт матчу – 17:00.

Ввечері 10 грудня останнє місце в півфіналі чемпіонату світу виборюватимуть збірні Англії та Франції. У першому раунді плей-офф обидві команди не мали проблем – "Три леви" розгромили Сенегал (3:0), а галли легко здолалу збірну Польщі (3:1).

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022:

  • Хорватія – Бразилія, 9 грудня, 17:00
  • Нідерланди – Аргентина, 9 грудня, 21:00
  • Марокко – Португалія, 10 грудня, 17:00
  • Англія – Франція, 10 грудня, 21:00

До слова, напередодні Португалія знищила збірну Швейцарії в останньому матчі 1/8 фіналу ЧС-2022.

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