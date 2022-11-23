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ЧС-2022: Бельгія мінімально здолала збірну Канади та очолила квартет

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Ер-Райян, Середа 23 листопада 2022 23:00
ЧС-2022: Бельгія мінімально здолала збірну Канади та очолила квартет Фото: Тібо Куртуа (праворуч) став співавтором перемоги "червоних дияволів" (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою збірної Бельгії завершився матч 1-го туру в групі F проти національної команди Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група F, 1-й тур

Бельгія – Канада – 1:0

Голи: Батшуаї, 44

Нереалізований пенальті: Девіс, 11 (К)

Спокійний темп стартових хвилин раптово порушив Б'юкенен. На подачі з кутового форвард "Брюгге" завдав удару з рикошетом, із яким впорався Куртуа, та відразу почав сигналізувати про гру рукою. Довелося втручатися системі VAR.

Арбітр переглянув повтор і призначив одинадцятиметровий, а Карраско отримав "гірчичник". Пенальті взявся бити найвідоміший із канадців – універсал "Баварії" Девіс. Але з тиском обставин вундеркінд не впорався. Він довго готував удар і пробив очевидно для кіпера Бельгії, тож Куртуа парирував постріл із позначки.

Надалі ініціативу переходила від однієї команди до іншої. Однак, справжніх гольових моментів ані бельгійці, ані канадці організувати не могли. Але європейська збірна оформила гол у роздягальню – Алдервейрелд довгою передачею знайшов Батшуаї у штрафному "кленових листків, і той потужно пробив у дальню дев'ятку!

Були сподівання, що забитий м'яч розкріпачить обидві команди. Проте, гра стала ще обережнішою. Кудись зникла цікаві ходи в атаках збірної Канади, хоча саме північноамериканцям тепер потрібно було забивати.

Фактично за рахунку 0:1 "кленові листки" створили лише дві нагоди. Б'юкенен неточно пробив головою після передачі когось із партнерів. А на 80-й хвилині Ларін теж головою ефектно замкнув навіс із правого флангу, але Куртуа в класному стрибку впіймав м'яч.

Зрештою, "червоні дияволи" втримали мінімальну перевагу та набрали перші 3 пункти на Мундіалі. Наступні матчі в квартеті F відбудуться 27 листопада. Бельгійці зіграють проти збірної Марокко, а Канада зустрінеться з хорватською командою.

До слова, вранці опублікували прев'ю групи H ЧС-2022 зі збірними Португалії, Гани, Уругваю і Південної Кореї.

Нагадаємо, що напередодні Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.

Відзначимо, що раніше підготували прев'ю групи G ЧС-2022 зі збірними Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.

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Чемпіонат світу ЧМ-2022
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