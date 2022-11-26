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ЧС-2022: Австралія втримала перемогу над Тунісом у групі D

Фото: австралійці святкують перемогу над збірною Тунісу (twitter.com/fifaworldcup)
Автор: Руслан Гаращенко

Збірна Австралії обіграла команду Тунісу у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Чемпіонат світу-2022, група D, 2-й тур

Туніс – Австралія – 0:1

Початок матчу видався досить нудним, а в деяких моментах - дуже грубим. Проте вже на 23 хвилині австралієць Мітчелл Дюк вивів свою команду вперед, після точного удару головою у дальній від воротаря кут.

Після забитого м'яча збірна Тунісу активізувалася та створила кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 41-й хвилині після пасу у центр штрафного майданчика півзахисник збірної Тунісу Мохамед Дрегер небезпечно пробив по воротах, але цю спробу заблокував захисник.

Буквально за кілька хвилин другий шанс мав туніський нападник Юссеф Мсакні. Отримавши чудовий пас з правого флангу, гравець, вивернувши щоку, пробив повз ворота.

Другий тайм поєдинку відбувся під контролем збірної Тунісу. Команда створила кілька небезпечних моментів. Проте воротар команди Австралії Меттью Раян залишив свої ворота сухими.

Таким чином, Австралія піднімається на друге місце у своїй групі принаймні до кінця поєдинку збірних Франції та Данії, який стартує сьогодні о 18:00. На даний момент перші два рядки ділять Франція та Австралія з 3 пунктами в активі. По одному балу у збірних Тунісу та Данії.

Нагадаємо, вчора збірна Ірану здебільшого дотиснула національну команду Уельсу у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022.

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