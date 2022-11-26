ua ru
Сб, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЧС-2022: Австралія втримала перемогу над Тунісом у групі D

Новость на русском →
Ель-Вакра, Субота 26 листопада 2022 14:15
ЧС-2022: Австралія втримала перемогу над Тунісом у групі D Фото: австралійці святкують перемогу над збірною Тунісу (twitter.com/fifaworldcup)
Автор: Руслан Гаращенко

Збірна Австралії обіграла команду Тунісу у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Чемпіонат світу-2022, група D, 2-й тур

Туніс – Австралія – 0:1

Початок матчу видався досить нудним, а в деяких моментах - дуже грубим. Проте вже на 23 хвилині австралієць Мітчелл Дюк вивів свою команду вперед, після точного удару головою у дальній від воротаря кут.

Після забитого м'яча збірна Тунісу активізувалася та створила кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 41-й хвилині після пасу у центр штрафного майданчика півзахисник збірної Тунісу Мохамед Дрегер небезпечно пробив по воротах, але цю спробу заблокував захисник.

Буквально за кілька хвилин другий шанс мав туніський нападник Юссеф Мсакні. Отримавши чудовий пас з правого флангу, гравець, вивернувши щоку, пробив повз ворота.

Другий тайм поєдинку відбувся під контролем збірної Тунісу. Команда створила кілька небезпечних моментів. Проте воротар команди Австралії Меттью Раян залишив свої ворота сухими.

Таким чином, Австралія піднімається на друге місце у своїй групі принаймні до кінця поєдинку збірних Франції та Данії, який стартує сьогодні о 18:00. На даний момент перші два рядки ділять Франція та Австралія з 3 пунктами в активі. По одному балу у збірних Тунісу та Данії.

Нагадаємо, вчора збірна Ірану здебільшого дотиснула національну команду Уельсу у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Тунис Австралия
NEWS
ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога
ЗСУ ліквідували ще півтисячі росіян: оновлені втрати ворога
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України