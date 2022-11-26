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ЧМ-2022: Австралия удержала победу над Тунисом в группе D

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Эль-Вакра, Суббота 26 ноября 2022 14:15
ЧМ-2022: Австралия удержала победу над Тунисом в группе D Фото: австралийцы праздную победу над сборной Туниса (twitter.com/fifaworldcup)
Автор: Руслан Гаращенко

Сборная Австралии обыграла команду Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Чемпионат мира-2022, группа D, 2-й тур

Тунис – Австралия – 0:1

Начало матча показалось довольно скучноватым, а в некоторых моментах - очень грубым. Однако уже на 23 минуте австралиец Митчелл Дюк вывел свою команду вперед, после точного удара головой в дальний от вратаря угол.

После забитого мяча сборная Туниса активизировалась и создала несколько опасных моментов у ворот соперника. На 41-й минуте после паса в центр штрафной площади полузащитник сборной Туниса Мохамед Дрегер опасно пробил по воротам, но эту попытку заблокировал защитник.

Буквально через несколько минут второй шанс имел тунисский нападающий Юссеф Мсакни. Получив прекрасный пас с правого фланга, игрок, вывернув щеку, пробил мимо ворот.

Второй тайм поединка прошел под контролем сборной Туниса. Команда создала несколько опасных моментов. Однако вратарь команды Австралии Меттью Раян оставил свои ворота сухими.

Таким образом, Австралия поднимается на второе место в своей группе, по крайней мере, до конца поединка сборных Франции и Дании, который стартует сегодня в 18:00. На данный момент первые две строчки делят Франция и Австралия с 3 пунктами в активе. По одному баллу у сборных Туниса и Дании.

Напомним, вчера сборная Ирана в большинстве дожала национальную команду Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

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