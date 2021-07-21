Chrome для iOS внедрил функцию Face ID для блокировки инкогнито-вкладок
Фото: Chrome для iOS получил функцию блокировки инкогнито-вкладок с помощью Face ID (apps.apple.com)
Новое обновление браузера Chrome для операционной системы iOS позволяет блокировать вкладки в режиме инкогнито с помощью Face ID. Соответствующую функцию можно включить в меню настроек конфиденциальности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Чтобы включить функцию блокировки в обновленном Chrome для iOS вам необходимо:
- Перейти к меню настроек;
- Перейти к вкладке "Конфиденциальность";
- Перетащить ползунок в пункте, который предлагает каждый раз блокировать доступ к вкладкам инкогнито после закрытия Chrome.
Стоит отметить, что сейчас обновление доступно не для всех пользователей iOS, впрочем это не займет много времени.
Также интересно, что вместе с функцией блокировки с помощью Face ID, Chrome получил возможность делать снимки экрана страницы в полном объеме вебсайта.