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Chrome для iOS внедрил функцию Face ID для блокировки инкогнито-вкладок

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США , Среда 21 июля 2021 23:32
Chrome для iOS внедрил функцию Face ID для блокировки инкогнито-вкладок Фото: Chrome для iOS получил функцию блокировки инкогнито-вкладок с помощью Face ID (apps.apple.com)
Автор: Сергей Пышкин

Новое обновление браузера Chrome для операционной системы iOS позволяет блокировать вкладки в режиме инкогнито с помощью Face ID. Соответствующую функцию можно включить в меню настроек конфиденциальности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Чтобы включить функцию блокировки в обновленном Chrome для iOS вам необходимо:

  • Перейти к меню настроек;
  • Перейти к вкладке "Конфиденциальность";
  • Перетащить ползунок в пункте, который предлагает каждый раз блокировать доступ к вкладкам инкогнито после закрытия Chrome.

Chrome для iOS внедрил функцию Face ID для блокировки инкогнито-вкладок

Стоит отметить, что сейчас обновление доступно не для всех пользователей iOS, впрочем это не займет много времени.

Chrome для iOS внедрил функцию Face ID для блокировки инкогнито-вкладок

Также интересно, что вместе с функцией блокировки с помощью Face ID, Chrome получил возможность делать снимки экрана страницы в полном объеме вебсайта.

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