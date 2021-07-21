Chrome для iOS запровадив функцію Face ID для блокування інкогніто-вкладок

Нове оновлення браузеру Chrome для операційної системи iOS дозволяє блокувати вкладки в режимі інкогніто за допомогою Face ID. Відповідну функцію можна ввімкнути в меню налаштувань конфіденційності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Аби увімкнути функцію блокування в оновленому Chrome для iOS вам необхідно:

Перейти до меню налаштуваннь;

Перейти до вкладки "Конфіденційність";

Перетягнути повзунок в пункті, який пропонує щоразу блокувати доступ до вкладок інкогніто після закриття Chrome.

Варто відзначити, що наразі оновлення доступно не для усіх користувачів iOS, втім це не займе багато часу.

Також цікаво, що разом з функцією блокування за допомогою Face ID, Chrome отримав можливість робити знімки екрану сторінки у повному обсязі вебсайту.