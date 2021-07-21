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Chrome для iOS запровадив функцію Face ID для блокування інкогніто-вкладок

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США , Середа 21 липня 2021 23:32
Chrome для iOS запровадив функцію Face ID для блокування інкогніто-вкладок Фото: Chrome для iOS отримав функцію блокування інкогніто-вкладок за допомогою Face ID (apps.apple.com)
Автор: Сергій Пишкін

Нове оновлення браузеру Chrome для операційної системи iOS дозволяє блокувати вкладки в режимі інкогніто за допомогою Face ID. Відповідну функцію можна ввімкнути в меню налаштувань конфіденційності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Аби увімкнути функцію блокування в оновленому Chrome для iOS вам необхідно:

  • Перейти до меню налаштуваннь;
  • Перейти до вкладки "Конфіденційність";
  • Перетягнути повзунок в пункті, який пропонує щоразу блокувати доступ до вкладок інкогніто після закриття Chrome.

Chrome для iOS запровадив функцію Face ID для блокування інкогніто-вкладок

Варто відзначити, що наразі оновлення доступно не для усіх користувачів iOS, втім це не займе багато часу.

Chrome для iOS запровадив функцію Face ID для блокування інкогніто-вкладок

Також цікаво, що разом з функцією блокування за допомогою Face ID, Chrome отримав можливість робити знімки екрану сторінки у повному обсязі вебсайту.

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