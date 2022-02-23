Чрезвычайное положение не повлияет на людей и работу бизнеса, - Шмыгаль

Как отметил Шмыгаль, чрезвычайное положение позволит военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию.

"Никаким особым образом это не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса", - сказал он.

Напомним, 23 февраля Верховная рад рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине. Решение могут принять после комитетов, ориентировочно в 17:00-18:00.