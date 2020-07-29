Надзвичайний стан в Італії продовжили до 15 жовтня

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

Рішення прийняв італійський сенат

В Італії сенат підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії режиму надзвичайного стану. Він був введений в країні через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє ANSA.

Італійські сенатори підтримали пропозицію продовження НС 157 голосами.

"Сенат схвалив пропозицію більшості щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, 157-ма голосами за", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станом на ранок 29 липня в Італії зафіксовано понад 246 випадків коронавіруса, з них 35 тисяч - смертельні.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії планує продовжити надзвичайний стан у країні до кінця жовтня.

Нагадаємо, Італія оголосила про надзвичайний стан через пандемію в кінці січня.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля коронавіруса вже почалася в деяких країнах Європи.