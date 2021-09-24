"Чрезвычайно тяжелый шаг". Закроют ли транспорт в Киеве на локдаун: что думают в КГГА

"Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт", - отметил он.