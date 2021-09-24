"Надзвичайно важкий крок". Чи закриють транспорт у Києві на локдаун: що думають у КМДА

Влада Києва сподівається, що закриття транспорту в столиці при посиленні карантину вдасться уникнути. Разом з тим, у випадку локдауна, для транспорту готують електронні перепустки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.
"Що стосується обмежень, ми вже анонсували, якщо будемо закривати транспорт, ми будемо вводити електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура. Але це буде дуже важкий крок, я сподіваюся, що кількість вакцинації, проведеної в місті, досить велика і обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт", - зазначив він.
Нагадаємо, влада Києва влітку анонсувала, а згодом і запустила реєстрацію заявок на електронні перепустки. Їх власники зможуть користуватися транспортом у разі введення тотального локлауна в столиці.