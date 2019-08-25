Чрезвычайная пожарная опасность удерживается в Украине

В воскресенье, 25 августа, на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным синоптиков, в период с 25 по 27 августа во всех украинских областях продолжает удерживаться чрезвычайная пожарная опасность. Пожарная опасность достигнет 5 класса.

Кроме того, чрезвычайный 5 класс пожарной опасности ожидается в Киеве и Киевской области. Пожарная опасность в столице сохранится также до 27 августа.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на воскресенье, 25 августа. По данным синоптика, сегодня погода в Украине будет жаркой и ясной. Средняя температура будет колебаться от +25 до +30, в южных и восточных областях столбики термометров покажут до +34.

В Киеве, по прогнозу Диденко, в воскресенье также стоит ожидать солнечной и теплой погоды. Температура воздуха в украинской столице поднимется до +28.

РБК-Украина писало, что на всей территории Украины в период с 24 по 27 августа будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. По данным спасателей, пожарная опасность будет достигать 5 класса.

Добавим, ранее Наталка Диденко предупреждала, что из Украины постепенно будет идти жаркая погода. В ближайшие дни в западных областях ожидается небольшое похолодание до +23.