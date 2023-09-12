У чотирьох областях України відкрили онлайн-запис на іспит з водіння
Жителі ще чотирьох областей України зможуть записатися онлайн на практичний іспит з водіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.
За інформацією відомства, відсьогодні онлайн-запис на іспит з водіння відкрили в:
- Хмельницькій області;
- Черкаській області;
- Полтавській області;
- Чернігівській області.
У вищеперерахованих регіонах кандидати у водії можуть замовити онлайн-талон, який генерується на 14 днів вперед. З 21 вересня, коли стартує пілотний проект, система дозволить запис заздалегідь через термінал.
У МВС нагадують, що пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів стартував 1 червня. Він діє у Львівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській областях та Києві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні скасували обмеження спроб на кількість практичних іспитів для отримання посвідчення водія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.