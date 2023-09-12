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В четырех областях Украины открыли онлайн-запись на экзамен по вождению

Вторник 12 сентября 2023 21:49
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В четырех областях Украины открыли онлайн-запись на экзамен по вождению Фото: в четырех областях Украины открыли онлайн-запись на экзамен по вождению (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители еще четырех областей Украины смогут записаться онлайн на практический экзамен по вождению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

По информации ведомства, с сегодняшнего дня онлайн-запись на экзамен по вождению открыли в:

  • Хмельницкой области;
  • Черкасской области;
  • Полтавской области;
  • Черниговской области.

В вышеперечисленных регионах кандидаты в водители могут заказать онлайн-талон, который генерируется на 14 дней вперед. С 21 сентября, когда стартует пилотный проект, система разрешит запись заранее через терминал.

В МВД напоминают, что пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов стартовал 1 июня. Он действует во Львовской, Киевской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Кировоградской областях и Киеве.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине отменили ограничение попыток на количество практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

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