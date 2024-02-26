У чотирьох містах Донецької області скорочують подачу води: що відомо

"Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка і Костянтинівка - у цих містах подача води тимчасово буде скорочена на чверть", - розповів він.

Як пояснив голова ОВА, один з магістральних водогонів зазнав численних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і має великі втрати води.

"Фахівці мають усунути проблеми у щонайменше 12 місцях, тож сьогодні з 11 ранку цей водогін буде зупинений. За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня. Прошу в цей час ощадливіше користуватися водою", - сказав Філашкін.

Він додав, що у роботі залишається інший водогін, який здатен підтримати водопостачання на високому рівні, але, на жаль не у повному обсязі.

Проблеми з водою у Донецькій області

Проблеми з водою, зокрема у Краматорську, почалися після обстрілу 20 лютого. Зокрема, тоді повідомлялося про пошкоджену інфраструктуру, а місцева влада попереджала про проблеми з водою - вода, що подається на місто, технічна.

Крім того, у прокуратурі уточнювали, що через обстріл Краматорська постраждали шестеро людей. Четверо з них - співробітниці комунального підприємства. Також під завалами може бути людина. Пізніше кількість постраждалих зросла до семи.