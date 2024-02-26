UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У чотирьох містах Донецької області скорочують подачу води: що відомо

Фото: подача води до Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки скорочено 26 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У чотирьох містах Донецької області – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка – скоротять подачу води з 26 лютого. Ремонтні роботи триватимуть близько 7 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка і Костянтинівка - у цих містах подача води тимчасово буде скорочена на чверть", - розповів він.

Як пояснив голова ОВА, один з магістральних водогонів зазнав численних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і має великі втрати води.

"Фахівці мають усунути проблеми у щонайменше 12 місцях, тож сьогодні з 11 ранку цей водогін буде зупинений. За попередніми оцінками, роботи триватимуть близько тижня. Прошу в цей час ощадливіше користуватися водою", - сказав Філашкін.

Він додав, що у роботі залишається інший водогін, який здатен підтримати водопостачання на високому рівні, але, на жаль не у повному обсязі.

Проблеми з водою у Донецькій області

Проблеми з водою, зокрема у Краматорську, почалися після обстрілу 20 лютого. Зокрема, тоді повідомлялося про пошкоджену інфраструктуру, а місцева влада попереджала про проблеми з водою - вода, що подається на місто, технічна.

Крім того, у прокуратурі уточнювали, що через обстріл Краматорська постраждали шестеро людей. Четверо з них - співробітниці комунального підприємства. Також під завалами може бути людина. Пізніше кількість постраждалих зросла до семи.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область