Чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти у Москві, - МЗС Туреччини

На початку травня у Москві може відбутись чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ щодо Сирії.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ планують обговорити зернову угоду та ситуацію у Сирії та Лівії. “Найближчим часом запланована чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Ми думаємо, що це станеться на початку травня. За попередньою інформацією, вона відбудеться в москві”, - зазначив Чавушоглу.