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Чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти у Москві, - МЗС Туреччини

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Туреччина, Вівторок 11 квітня 2023 03:40
Чотиристороння зустріч щодо Сирії може пройти у Москві, - МЗС Туреччини Фото: (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На початку травня у Москві може відбутись чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ щодо Сирії.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ планують обговорити зернову угоду та ситуацію у Сирії та Лівії.

“Найближчим часом запланована чотиристороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Ми думаємо, що це станеться на початку травня. За попередньою інформацією, вона відбудеться в москві”, - зазначив Чавушоглу.

Раніше ми писали, Кабмін розпочав процедуру запровадження санкцій проти Сирії. Також Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.

Нагадаємо, 8 квітня з території Сирії було випущено три ракети по Ізраїлю.

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