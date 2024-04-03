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Чотириразовий чемпіон Формули-1 натякнув на повернення в чемпіонат

Середа 03 квітня 2024 14:59
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Чотириразовий чемпіон Формули-1 натякнув на повернення в чемпіонат Фото: Себастьян Феттель найкращі роки кар'єри провів у "Ред Буллі" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній пілот "Ред Булла" та "Феррарі" Себастьян Феттель задумався про повернення під знамена Королеви автоспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

36-річний німець веде розмови щодо відновлення виступів у F1. Наразі багаторазовий чемпіон "Великого цирку" не прийняв остаточного рішення щодо повернення в перегони.

"Я розмовляв із кількома керівниками. Маю думки про повернення, але весь мій час вони не займають. У мене троє дітей, тож є чим зайнятися. Проте, думки повернутися є. Спілкувався з Тото Вольффом із "Мерседеса", з іншими керівниками. Але не тільки про перегони, нічого конкретного поки не скажу", – заявив Феттель.

"Мерседес" став однією з команд із відкритими вакансіями на сезон-2025. Багаторічний пілот німецько-британської стайні Льюїс Хемілтон розпочне наступний рік у лавах "Феррарі". Натомість на його місце претендують юніор Антонеллі, ветеран Алонсо та пілот Скудерії Сайнс.

Хто такий Себастьян Феттель

Німецький гонщик та один із найуспішніших пілотів в історії Формули-1. Чотириразовий чемпіон світу (2010, 2011, 2012, 2013 рр.).

У Королівських автоперегонах дебютував на Гран-прі США-2007, де фінішував 8-м. Другу частину сезону-2007 провів у "Торо Россо" та став 4-м на Гран-прі Китаю. У сезоні-2008 сенсаційно тріумфував на Гран-прі Італії, стартувавши з поула. Стабільними виступами заробив місце в старшій команді "червоних биків".

У складі "Ред Булла" провів 6 сезонів, у чотирьох із яких фінішував першим у чемпіонаті. Звідти перебрався до "Феррарі", але так і не зміг повернути титул легендарній стайні. Останні два сезони провів за кермом "Астон Мартіна".

Усього в активі Феттеля 53 перемоги у Формулі-1, що є четвертим результатом в історії чемпіонату. Також німець здобув 57 поулів і показав 38 найшвидших кіл. Оголосив про завершення кар'єри після сезону-2022.

До слова, раніше Liberty Media став власником MotoGP та інших серій мотоперегонів.

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Формула-1 Себастьян Феттель
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