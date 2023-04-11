Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент
В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Valencia Plaza.
Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета - дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти" містян, а не бізнес та фінанси.
"Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства", - заявив мер Валенсії Хоан Рібо.
Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проект із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, в Іспанії ініціюють проведення "канікул солідарності" для українських дітей, які жили й живуть в умовах бомбардувань.
Нагадаємо, Реал Мадрид впевнено обіграв Барселону та вийшов у фінал кубка Іспанії.
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