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Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент

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Іспанія, Вівторок 11 квітня 2023 06:17
Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент Фото: В Іспанії вводять чотириденний робочий тиждень (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Valencia Plaza.

Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета - дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти" містян, а не бізнес та фінанси.

"Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства", - заявив мер Валенсії Хоан Рібо.

Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проект із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, в Іспанії ініціюють проведення "канікул солідарності" для українських дітей, які жили й живуть в умовах бомбардувань.

Нагадаємо, Реал Мадрид впевнено обіграв Барселону та вийшов у фінал кубка Іспанії.

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