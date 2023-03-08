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Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Українські військові ліквідували 700 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 155 530 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків - 3436 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6723 (+9) од,
  • артилерійських систем - 2463 (+7) од,
  • РСЗВ - 488 (+0) од,
  • засобів ППО - 253 (+3) од,
  • літаків - 303 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+3),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5330 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 236 (+2).

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили України відбили 100 атак противника на п’яти напрямках та знищили ЗРК “Бук-М1-2”.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України