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Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Украинские военные ликвидировали 700 российских окупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 155 530 (+700) человек ликвидировано,
  • танков - 3436 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 6723 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2463 (+7) ед,
  • РСЗО - 488 (+0) ед,
  • средств ПВО - 253 (+3) ед,
  • самолетов - 303 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
  • крылатых ракет – 873 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5330 (+7) ед,
  • специальной техники – 236 (+2).

Напомним, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили 100 атак противника на пяти направлениях и уничтожили ЗРК "Бук-М1-2".

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