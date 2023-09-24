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Чотири табу. Родичам військових порадили, про що не варто говорити телефоном

Україна, Неділя 24 вересня 2023 12:10
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Чотири табу. Родичам військових порадили, про що не варто говорити телефоном Фото: родичам військових ЗСУ порадили, про що не варто говорити телефоном (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кожна телефонна розмова може вплинути на емоційний стан захисника. У Міноборони підготували рекомендації щодо того, як варто говорити з військовослужбовцем ЗСУ по телефону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Про що не варто говорити:

1. Не запитуйте точне місце розташування, численність підрозділу, характер завдань тощо.

2. Не акцентуйте увагу на домашніх проблемах, вирішення яких залежить від участі військового. Те, що саме зараз він не може допомогти, може викликати у нього відчуття безпорадності.

3. Не з’ясовуйте стосунки на відстані. Відкладіть подібні розмови на потім.

Увага! Не розповсюджуйте у відкритому доступі (в соцмережах, чатах тощо) будь-яку інформацію про військовослужбовця та його дані (посада, номер частини, місця дислокації військової частини або підрозділу тощо). Це наражає військовослужбовця і його побратимів на небезпеку. Крім того, шахраї можуть використати ваші особисті контакти й контакти захисника.

Про що варто говорити:

1. Дізнайтеся область та приблизний район перебування.

2. Спілкуйтеся про щоденні справи, говоріть слова підтримки.

3. Завершуйте розмову на позитивній ноті.

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