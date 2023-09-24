Четыре табу. Родственникам военных посоветовали, о чем не стоит говорить по телефону

Каждый телефонный разговор может повлиять на эмоциональное состояние защитника. В Минобороны подготовили рекомендации по поводу того, как следует говорить с военнослужащим ВСУ по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

О чем не стоит говорить:

1. Не спрашивайте точное местоположение, многочисленность подразделения, характер задач и т.п.

2. Не акцентируйте внимание на домашних проблемах, решение которых зависит от участия военного. То, что сейчас он не может помочь, может вызвать у него чувство беспомощности.

3. Не выясняйте отношения на расстоянии. Отложите подобные разговоры на потом.

Внимание! Не распространяйте в открытом доступе (в соцсетях, чатах и т.п.) любую информацию о военнослужащем и его данных (должность, номер части, места дислокации воинской части или подразделения и т.п.). Это подвергает военнослужащего и его сослуживцев опасности. Кроме того, мошенники могут использовать ваши личные контакты и контакты защитника.

О чем следует говорить:

1. Узнайте область и приблизительный район.

2. Общайтесь о повседневных делах, говорите слова поддержки.

3. Завершайте разговор на положительной ноте.