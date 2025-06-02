Чотири роки до удару? У Німеччині озвучили ймовірні терміни нападу Росії

За його словами, Росія щороку виробляє близько 1500 основних бойових танків і значно нарощує свої збройні сили.

"Не всі танки відправляються на війну в Україну, але вони також надходять у запаси і в нові військові структури, які завжди спрямовані проти Заходу", - зазначив генерал.

Він також повідомив, що у 2024 році РФ виготовила чотири мільйони 152-мм артилерійських снарядів, і не всі вони призначені для фронту в Україні. "Є намір і відбувається накопичення запасів" для можливого майбутнього нападу на країни Балтії, додав Бройер.

"Це те, що оцінюють аналітики - у 2029 році. Тож ми маємо бути готові до 2029 року... Якщо ви запитаєте мене зараз, чи є це гарантією, що це не відбудеться раніше 2029 року? Я б сказав, що ні, це не так. Тому ми маємо бути готові до бою вже сьогодні", - наголосив він.

Найвразливіша зона для агресії РФ

Бройер назвав Сувальську ущелину - ділянку на кордоні Польщі, Литви, Росії та Білорусі - однією з найвразливіших зон у разі агресії.

"Балтійські держави дійсно вразливі перед росіянами, чи не так? І коли ви там перебуваєте, ви дійсно відчуваєте це... під час переговорів, які ми там проводимо", - сказав він.

За його словами, естонці порівнюють своє становище з тим, хто "відчуває тепло, бачить полум’я і відчуває запах дим"», тоді як у Німеччині "ви, ймовірно, бачите лише трохи диму над горизонтом".

Генерал також зазначив, що Росія сприймає війну в Україні як "продовження" більш широкого конфлікту з НАТО і "намагається знайти шляхи проникнення в наші оборонні лінії і випробовує їх". Як приклади таких дій він навів атаки на підводні кабелі в Балтійському морі, кібератаки на громадський транспорт і появу дронів над критичною інфраструктурою в Німеччині.

Бройер закликав союзників по НАТО до термінового нарощування оборонного потенціалу.

"Те, що ми маємо зробити зараз, - це дійсно взятися за справу і сказати всім: "Гей, нарощуйте... більше вкладайтеся в це, бо нам це потрібно. Нам це потрібно, щоб мати змогу захищати себе, а отже, і нарощувати стримуючий потенціал", - зазначив генерал.