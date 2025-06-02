Четыре года до удара? В Германии озвучили вероятные сроки нападения России

По его словам, Россия ежегодно производит около 1500 основных боевых танков и значительно наращивает свои вооруженные силы.

"Не все танки отправляются на войну в Украину, но они также поступают в запасы и в новые военные структуры, которые всегда направлены против Запада", - отметил генерал.

Он также сообщил, что в 2024 году РФ изготовила четыре миллиона 152-мм артиллерийских снарядов, и не все они предназначены для фронта в Украине. "Есть намерение и происходит накопление запасов" для возможного будущего нападения на страны Балтии, добавил Бройер.

"Это то, что оценивают аналитики - в 2029 году. Поэтому мы должны быть готовы к 2029 году... Если вы спросите меня сейчас, является ли это гарантией, что это не произойдет раньше 2029 года? Я бы сказал, что нет, это не так. Поэтому мы должны быть готовы к бою уже сегодня", - подчеркнул он.

Самая уязвимая зона для агрессии РФ

Бройер назвал Сувальское ущелье - участок на границе Польши, Литвы, России и Беларуси - одной из самых уязвимых зон в случае агрессии.

"Балтийские государства действительно уязвимы перед россиянами, не так ли? И когда вы там находитесь, вы действительно чувствуете это... во время переговоров, которые мы там проводим", - сказал он.

По его словам, эстонцы сравнивают свое положение с тем, кто "чувствует тепло, видит пламя и чувствует запах дыма"", тогда как в Германии "вы, вероятно, видите лишь немного дыма над горизонтом".

Генерал также отметил, что Россия воспринимает войну в Украине как "продолжение" более широкого конфликта с НАТО и "пытается найти пути проникновения в наши оборонительные линии и испытывает их". В качестве примеров таких действий он привел атаки на подводные кабели в Балтийском море, кибератаки на общественный транспорт и появление дронов над критической инфраструктурой в Германии.

Бройер призвал союзников по НАТО к срочному наращиванию оборонного потенциала.

"То, что мы должны сделать сейчас, - это действительно взяться за дело и сказать всем: "Эй, наращивайте... больше вкладывайтесь в это, потому что нам это нужно. Нам это нужно, чтобы иметь возможность защищать себя, а следовательно, и наращивать сдерживающий потенциал", - отметил генерал.