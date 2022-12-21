За чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20%

В період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статистичне агентство ЄС Eurostat.

Згідно до регламенту Ради ЄС про скоординовані заходи зі скорочення попиту на газ, країни мали досягти зменшення споживання на 15% у період з серпня 2022 року до березня 2023. Згідно з даними, протягом серпня-листопада в 18 країнах цей показник перевищив необхідний. Найбільше споживання скоротилося у Фінляндії (-52,7%), Латвії (-43,2%) та Литві (-41,6%). "Шість держав-членів, скоротивши споживання природного газу, ще не досягли цільового показника у 15%. Натомість на Мальті (+7,1%) та у Словаччині (+2,6%) споживання природного газу зросло", - поінформували у статистичному агентстві ЄС.