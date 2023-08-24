Чотири екс-посадовці кримського МВС отримали підозру за придушення опору

Чотирьом колишнім заступникам начальників управлінь кримського МВС повідомлено про підозру у держзраді. Наразі вони придушують рух опору у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на чотирьох високопосадовців-зрадників з колишнього Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України.

Що відомо про колаборантів

"Під час окупації півострова вони зрадили присязі й перейшли на бік російських загарбників, яким наразі допомагають проводити масові репресії проти місцевих учасників руху опору. Крім того, ворожі поплічники беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей", - повідомили в Службі безпеки.

Хто отримав підозру

Військова контррозвідка СБУ задокументувала злочинну діяльність Олександра Полонського - колишнього заступника начальника управління Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України по роботі з особовим складом.

Перебуваючи на посаді, він одним з перших підтримав окупацію українського півострова і "присягнув на вірність Росії".

За це загарбники призначили його "заступником командира окремої бригади внутрішніх військ РФ по республіці Крим та м. Севастополя"

Ще одним зрадником є Віталій Степанчук – ексзаступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з тилу.

Після вступу до лав агресора він став "заступником начальника управління з матеріального та технічного забезпечення росгвардії по Севастополю".

На цій "посаді" він організував логістику постачання пального та продуктів харчування для рашистів, які задіяні у каральних заходах у тимчасово окупованій частині півдня України.

Наступним зрадником є Віктор Бойко - ексзаступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з озброєння.

Наразі він входить до командного складу так званого "головного управління військ Росгвардії по республіці Крим та м. Севастополь".

Під його керівництвом окупаційні угруповання РФ проводять так звані масові «зачистки» серед цивільного населення в окупованих районах Запорізької області та лівобережжя Херсонської області.

Крім того, задокументовано злочинну діяльність Сергія Свириденка - колишнього заступника начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з громадської безпеки.

Після захоплення півострова він залишився у Сімферополі та "записався" до лав агресора. Там його призначили начальником штабу військ Росгвардії по м. Севастополю.

На підставі зібраних доказів всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді. В разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила у Слов'янську зрадника, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ. Ним виявився працівник одного із заводів

Також у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.