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Енергетики заживили домівки 50 тисяч сімей, що були без світла через обстріли, - ДТЕК

Фото: енергетики заживили домівки 50 тисяч сімей, що були без світла через обстріли (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

За останні чотири доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 50 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині продовжуються обстріли, ракетні й дронові атаки, а також авіаудари. Водночас енергетики оперативно лагодять обладнання і за останні чотири дні їм вдалося повернути електрику майже 38 тисячам осель жителів прифронтового регіону.

Також важка ситуація зберігається і на Дніпропетровщині, де за цей же період енергетики ДТЕК змогли повернути світло 11,5 тисячі родин.

Зазначається, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 115 тисяч родин.

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