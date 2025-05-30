Энергетики запитали дома 50 тысяч семей, которые были без света из-за обстрелов, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются обстрелы, ракетные и дроновые атаки, а также авиаудары. В то же время энергетики оперативно чинят оборудование и за последние четыре дня им удалось вернуть электричество почти 38 тысячам домов жителей прифронтового региона.

Также тяжелая ситуация сохраняется и на Днепропетровщине, где за этот же период энергетики ДТЭК смогли вернуть свет 11,5 тысячи семей.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей.