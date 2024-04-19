За чотири дні енергетики відновили енергозабезпечення 47 тисяч сімей, - ДТЕК
З 15 по 18 квітня енергетики ДТЕК повністю чи частково повернули світло жителям 81 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постійно страждають від ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зокрема, за останні чотири доби енергетики змогли з дозволу військових потрапити до низки пошкоджень мереж та відремонтувати їх. Знову зі світлом оселі 39,8 тисяч родин в Донецькій області.
Також ремонтні бригади ДТЕК з 15 по 18 квітня повернули світло для 7,6 тис. жителів Дніпропетровської області, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак.
У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову.
Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.
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