За чотири дні енергетики відновили енергозабезпечення 47 тисяч сімей, - ДТЕК

З 15 по 18 квітня енергетики ДТЕК повністю чи частково повернули світло жителям 81 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постійно страждають від ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, за останні чотири доби енергетики змогли з дозволу військових потрапити до низки пошкоджень мереж та відремонтувати їх. Знову зі світлом оселі 39,8 тисяч родин в Донецькій області.

Також ремонтні бригади ДТЕК з 15 по 18 квітня повернули світло для 7,6 тис. жителів Дніпропетровської області, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову.

Нагадаємо, за три місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 1,9 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.