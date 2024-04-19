За четыре дня энергетики возобновили энергообеспечение 47 тысяч семей, - ДТЭК

С 15 по 18 апреля энергетики ДТЭК полностью или частично вернули свет жителям 81 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, постоянно страдающих враждебными обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, за последние четыре дня энергетики смогли с разрешения военных попасть в ряд повреждений сетей и отремонтировать их. Снова со светом дома 39,8 тысяч семей в Донецкой области.

Также ремонтные бригады ДТЭК с 15 по 18 апреля вернули свет для 7,6 тыс. жителей Днепропетровской области, которые были обесточены в результате вражеских атак.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.