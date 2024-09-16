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У Чорному й Середземному морях зафіксовані російські носії "Калібрів": який можливий залп

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 16 вересня, військові фіксують у Чорному й Середземному морях ворожі ракетоносії. Загалом помічено шість кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте у Середземному морі помічено одразу 5 кораблів, 4 з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 32 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 12 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 11 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, минулої доби у Чорному морі перебували одразу 16 російських кораблів. 7 з них були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 48 ракет.

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