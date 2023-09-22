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У чорному списку ЄС. Грузія відмовляє росіянам у польотах через санкції

Фото: Літак авіакомпанії "Росія" (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

У Грузії відмовили у дозволі на польоти авіакомпанії "Росія", яка вже двічі зверталася із заявками. Про це заявили в Агентстві цивільної авіації Грузії.

Причина відмов – знаходження авіакомпанії у чорному списку ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia.

Як заявили в Агентстві цивільної авіації Грузії, авіакомпанії "Росія" двічі відмовили у роботі в Грузії.

Перша відмова була 16 травня за заявкою на виконання рейсів за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва. Другу відмову російський перевізник отримав 14 вересня. Вона стосувалася рейсів Москва-Тбілісі-Москва, Москва-Батумі-Москва та Санкт-Петербург-Тбілісі-Санкт-Петербург.

Причиною такого рішення Агентства є те, що авіакомпанія "Росія" перебуває у чорному списку Євросоюзу.

"Відповідно, регулярні авіаперевезення у напрямку Грузії зазначена авіакомпанія не здійснюватиме. Польоти між Грузією та РФ виконуються і виконуватимуться надалі лише тими авіакомпаніями, які не входять до чорного списку ЄС", – йдеться у повідомленні авіарегулятора.

Польоти також не здійснюватимуться на літаках, для яких виробники припинили технічну підтримку. Це означає обмеження доступу до технічної та льотної документації, а також забезпечення запасними частинами, зазначили в Агентстві.

У квітні 2022 року Європейська комісія включила до чорного списку 20 російських авіакомпаній через перереєстрацію літаків західного виробництва.

Тим часом на сайті московського аеропорту з'являється інформація про запуск рейсів до Тбілісі з 14 жовтня. У компанії пояснюють це тим, що сподіваються отримати дозвіл.

Авіасполучення між Росією та Грузією відновили у травні 2023 року через чотири роки перерви У Євросоюзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію.

Раніше повідомлялося, що російські літаки не вдається повернути в небо без американських комплектуючих.

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