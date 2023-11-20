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У Чорному морі зникло турецьке судно з 12 членами екіпажу

Фото: турецьке вантажне судно зникло в Чорному морі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту зникло біля узбережжя Чорного моря під час шторму в неділю 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В офісі губернатора турецької провінції Зонгулдак розповіли, що капітан корабля Kafkametler повідомив вранці 19 листопада, що судно дрейфує до хвилерізу (гідротехнічна споруда на воді, призначена для захисту берегової лінії або акваторії порту від хвиль).

З тих пір місцева влада не не може зв'язатися з членами екіпажу, які перебували на борту вантажного корабля. Зазначається, що регіон постраждав від потужних штормів і несприятлива погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки.

Аварії кораблів у Чорному морі

Також 19 листопада біля берегів Туреччини розколовся надвоє корабель, який пришвартувався в порту Ереглі. Судно розламалося через сильний шторм, а його частину викинуло на берег. 

Раніше у Чорному морі в районі болгарського мису Шабла пором "Слов'янин", що йшов під прапором Росії, отримав бортову пробоїну. Судно перевозило залізничні цистерни зі скрапленим газом.  

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