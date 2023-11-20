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В Черном море пропало турецкое судно с 12 членами экипажа

Фото: турецкое грузовое судно исчезло в Черном море (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту скрылось у побережья Черного моря во время шторма в воскресенье 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В офисе губернатора турецкой провинции Зонгулдак рассказали, что капитан корабля Kafkametler сообщил утром 19 ноября, что судно дрейфует к волнорезу (гидротехническое сооружение на воде, предназначенное для защиты береговой линии или акватории порта от волн).

С тех пор местные власти не могут связаться с членами экипажа, находившимися на борту грузового корабля. Отмечается, что регион пострадал от мощных штормов и неблагоприятная погода не позволила воздушным и морским судам производить поиски.

Аварии кораблей в Черном море

Также 19 ноября у берегов Турции раскололся надвое корабль, пришвартовавшийся в порту Эрегли. Судно разломилось из-за сильного шторма, а его часть выбросило на берег.

Ранее в Черном море в районе болгарского мыса Шабла паром "Славянин", шедший под флагом России, получил бортовую пробоину. Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом.

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Турция