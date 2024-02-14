Офіційно. Україна знищила російський великий десантний корабель"Цезар Куніков"

У Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.
Нагадаємо, що під ранок російське Міноборони відзвітувало буцімто про "відбиту" атаку безпілотників. За даними ворожого відомства, всього нібито було перехоплено та знищено дев'ять "українських" безпілотників.
З них два над Бєлгородською, один над Воронезькою областями та шість над Чорним морем.
Пізніше мережами поширилася інформація, що російський великий десантний корабель зазнав атаки у Чорному морі. Так, вибухи в Криму почалися після 6:00 поблизу Алупки. Місцеві стверджують, що на кораблі пролунала тривога, після чого почалися вибухи. Було чути детонацію, а з місця повалив густий дим. В мережі поширилися відповідні кадри з димом у морі.
Місцеві Телеграм-канали написали, що після атаки на Крим російський ВДК пішов на дно.
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